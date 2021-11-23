БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 36 348 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 4 698, вторую - 7 728, третью, бустерную дозу - 23 922 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 10 328 843. Первую дозу вакцины получили 5 055 303, вторую - 4 532 579 человек. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получил 740 961 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор:)