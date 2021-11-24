БАКУ /Trend/ - МВД Азербайджана обратилось к пешеходам и водителям, сообщает в среду Trend со ссылкой на ведомство.

"Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что за 10 месяцев 2021 года 42 процента ДТП в Азербайджане и 57 процентов ДТП в Баку связано с наездом на пешеходов. Итоги проведенного расследования дают основание говорить о том, что в подобных случаях виноваты не только водители, но и пешеходы. Некоторые пешеходы не пользуются наземными, подземными и надземными пешеходными переходами, предназначенными для их безопасного передвижения. Поэтому призываем их переходить улицы и дороги в специально предназначенных для этого местах, учитывать скорость движения транспортных средств, его интенсивность, погодные условия и видимость на дорогах, а также то, смогут ли водители своевременно остановить транспортное средство, быть особенно внимательными в условиях ограниченной видимости, тумана, дождя, снега, а также в темное время суток, не пользоваться мобильным телефоном или наушниками, переходя дорогу", - говорится в сообщении.

Ведомство также призвало водителей серьезно подходить к вопросу безопасности пешеходов, уступать им дорогу.

"Водители должны уступить дорогу пешеходу, который уже вышел на проезжую часть, уметь правильно оценить опасную ситуацию," - говорится в сообщении.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)