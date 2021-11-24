В Азербайджане выявлено еще 1 924 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1 873 человека
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 904 случая заражения коронавирусом, 1 873 человека вылечились, 23 - скончались, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 578 627 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 543 200 человек вылечились, 7 709 – скончались, число активных больных составляет 27 718.
За последние сутки в стране проведено 11 548 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 473 157.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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