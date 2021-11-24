Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 34 474 человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 4 229, вторую - 6 418, третью - 23 827.
Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 10 363 317. Первую дозу вакцины получили 5 059 543, вторую - 4 538 992, третью - 764 782 человека.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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