БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 34 474 человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 4 229, вторую - 6 418, третью - 23 827.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 10 363 317. Первую дозу вакцины получили 5 059 543, вторую - 4 538 992, третью - 764 782 человека.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)