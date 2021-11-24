На освобожденных территориях Азербайджана будет создана современная инфраструктура соцобслуживания - замминистра

БАКУ / Trend / - На освобожденных территориях Азербайджана планируется создание современной инфраструктуры соцобслуживания, реабилитационных и профессиональных учреждений.

Как сообщает Trend, об этом заявил замминистра труда и соцзащиты населения Азербайджана Вюсал Насирли, выступая на конференции "Великое возвращение: Возрождение культуры".

Он отметил, что на этих территориях будут созданы программы самозанятости.

"Министерство реализовало серьезные программы соцподдержки в послевоенный период. До сегодняшнего дня 33 тыс. гражданам из семей шехидов, военных, участников войны, пострадавших от армянского террора, было оказано более 41 тыс. услуг. Главный вопрос - это улучшение жилищно-бытовых условий семей шехидов и инвалидов войны", - отметил замминистра.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)