На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружено тело еще одного армянского военнослужащего
БАКУ / Trend / - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружено тело еще одного армянского военнослужащего.
Об этом Trend сообщил координатор Информационного центра по азербайджанским пленным и заложникам Ахмед Шахидов.
По его словам, тело было обнаружено в направлении Суговушана поисковой группой, состоящей из соответствующих ведомств Азербайджана, России и Армении.
Тело армянского военнослужащего было передано Армении.
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