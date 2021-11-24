БАКУ / Trend / - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружено тело еще одного армянского военнослужащего.

Об этом Trend сообщил координатор Информационного центра по азербайджанским пленным и заложникам Ахмед Шахидов.

По его словам, тело было обнаружено в направлении Суговушана поисковой группой, состоящей из соответствующих ведомств Азербайджана, России и Армении.

Тело армянского военнослужащего было передано Армении.