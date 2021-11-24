Генпрокуратура Азербайджана о распространении недостоверной информации в связи с вооруженной провокацией Армении (версия 2)

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БАКУ / Trend / - В Генпрокуратуре Азербайджана начато расследование в связи с распространением некоторыми СМИ и пользователями соцсетей недостоверной информации в связи с вооруженной провокацией, совершенной Арменией 15 и 16 ноября 2021 года на приграничных территориях с Кельбаджарским и Лачинским районами, сообщает Trend со ссылкой на Генпрокуратуру.

Согласно информации, было установлено, что четверо - Зиятай Мурадов, Агиль Алекперов, Мехман Сулейманов и Надир Велиев без ссылки на официальные источники с целью создания искусственного ажиотажа поделились в социальных сетях неточной информацией о вышеупомянутых событиях, которая могла вызвать беспокойство у общественности.

По материалам, собранным о Зиятае Мурадове, в Управлении внеуголовного преследования Генеральной прокуратуры было начато производство по статье 388-1.1.1 (размещение на информационном ресурсе или в информационно-телекоммуникационной сети информации, распространение которой запрещено Законом Азербайджанской Республики «Об информации, информатизации и защите информации») Кодекса об административных проступках и по назначению направлено в суд, в отношении Агиля Алекперова, Мехмана Сулейманова и Надира Валиева было принята мера прокурорского реагирования — предостережение.

Генеральная прокуратура Азербайджана заявляет, что продолжая деятельность в этом направлении в отношении СМИ и пользователей социальных сетей, распространяющих ложную и недостоверную информацию в целях создания искуственного ажиотажа, в соответствии с законом будут приняты более серьезные меры, вплоть до привлечения к уголовной ответственности.