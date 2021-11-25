Работы по разминированию освобожденных территорий продолжаются ускоренными темпами - МВД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Работы по разминированию освобожденных территорий продолжаются ускоренными темпами.

Об этом сказал начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД, майор полиции Эльшад Гаджиев, сообщает в четверг Trend.

"Люди мечтают увидеть освобожденные территории, однако массовые посещения помешают идущим там работам. Неосторожность может привести к трагедии. Поэтому сегодня основное внимание уделено тому, чтобы наряду с просветительской работой была создана абсолютно безопасная среда для граждан, которые вернутся жить в эти районы", - добавил Гаджиев.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)