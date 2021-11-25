В двух учебных заведениях Баку возобновились очные занятия

БАКУ /Trend/ - Возобновились очные занятия в бакинских средних школах №155 и №193, сообщили в четверг Trend в Управлении образования столицы.

Для учащихся указанных учебных заведений истек срок карантина, установленный на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии.

"В образовательных заведениях строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования для более надежной защиты учащихся и педагогического состава от коронавирусной инфекции", - сказали в управлении.

Напомним, что с 22 сентября возобновились очные занятия в I-IV, с 29 сентября – в V-XI классах школ, а также во всех учебных заведениях Азербайджана.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)