В ЮНЕСКО отметят юбилеи Фикрета Амирова и Гаджи Зейналабдина Тагиева (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Юбилеи всемирно известного азербайджанского композитора Фикрета Амирова и великого мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева включены в программу юбилеев ЮНЕСКО, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство культуры Азербайджана.

С 9 по 24 ноября в Париже проходила 41-я Генеральная конференция ЮНЕСКО, в рамках которой юбилеи двух исторических личностей Азербайджана - 200-летие со дня рождения мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева (1823–1924 годы) и 100-летие композитора Фикрета Амирова (1922–1984 годы) были включены в программу юбилеев ЮНЕСКО на 2022-2023 годы.

Кроме того, было подтверждено празднование этих юбилеев на уровне ЮНЕСКО в международном масштабе.

Отметим, что в нынешнем году в результате совместной деятельности министерства культуры Азербайджана, МИД, постпредства при ЮНЕСКО и Национальной комиссии при ЮНЕСКО в это специализированное учреждение ООН были представлены номинационные документы, связанные с юбилеями, говорится в сообщении.

Напомним, что в ноябре этого года город Лянкяран был включен в Сеть творческих городов ЮНЕСКО, Азербайджан - избран членом Исполнительного совета ЮНЕСКО, а также председательствовал в Комиссии по культуре 41-й Генеральной конференции ЮНЕСКО.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)