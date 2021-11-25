В Центральном Таможенном Госпитале прошла встреча с резидентами (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Состоялась встреча с резидентами, проходящими резидентуру в Центральном Таможенном Госпитале. На встрече приняли участие заместитель начальника Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета, д.ф.м., доцент Исмаил Эфендиев, заместитель начальника Центрального Таможенного Госпиталя Рена Гасымова, специалисты Научно-Практического и Учебного Центра Управления Медицинской Службы и резиденты.

В первую очередь, Др. Исмаил Эфендиев поздравил новых резидентов, недавно принятых на резидентуру в Центральном Таможенном Госпитале, подробно рассказал о возможностях, которые созданы для их развития как высокопрофессиональных врачей, для проведения научных исследований. В своем выступлении Др. Исмаил Эфендиев сообщил о возможности участия в международных программах по обмену для резидентов, дал рекомендации по выполнению программы обучения, правильному построению отношений с кураторами.

Также Др. Исмаил Эфендиев отметил помощь и поддержку, которую может оказать Научно-Практический и Учебный Центр Управления Медицинской Службы резидентам Центрального Таможенного Госпиталя для участия в конференциях, конгрессах, ротациях по своей специальности заграницей и внутри страны. Резидентам было рекомендовано активно участвовать в научных конференциях, проводимых совместно Научно-Практическим и Учебным Центром Управления Медицинской Службы и Центральным Таможенным Госпиталем, принимать участие в научных работах. Конференции с участием местных и международных экспертов могут сыграть важную роль в их становлении как профессиональных врачей.

Заместитель начальника Центрального Таможенного Госпиталя Рена Гасымова рассказала о правилах обращения для ротаций в зарубежные университеты. Др. Рена Гасымова отметила особое место Центрального Таможенного Госпиталя в здравоохранении Азербайджана и сообщила о проводимых здесь уникальных операциях.

В конце мероприятия были выслушаны мысли, проблемы резидентов, прошел взаимный обмен мнениями. Следует отметить, что основной целью создания резидентуры в Центральном Таможенном Госпитале в 2018 году было воспитание в будущем грамотных врачей, профессионалов своего дела, в высокой степени владеющими теоретическими и практическими знаниями.