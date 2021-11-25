Азербайджанский гимнаст вышел в финал Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гимнаст Магсуд Магсудов с результатом 99.880 балла вышел в финал 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) в Баку в программе индивидуальных прыжков на батуте у мужчин в возрастной категории 13-14 лет, сообщает в четверг Trend.

В финал также вышли Харуто Мураками (Япония), Макс Миддлтон (Великобритания), Виталий Чивяга (Россия), Максим Осипенко (Беларусь), Ильдан Махиянов (Россия), Лев Бусарев (Россия), Алексис Регулус (Франция).

Другие азербайджанские гимнасты, выступившие в этой возрастной категории, в финал не прошли - Ниджат Мирзоев занял 15 место с результатом 93.015 балла, Мехти Алиев - 29 место (88.265 балла), Али Нифталиев – 30 место (86.390 балла).

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте.

На соревнованиях Азербайджан представляют 15 гимнастов. В программе прыжков на батуте это - Селджан Магсудова, Магсуд Магсудов, Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Мехти Алиев, Ниджат Мирзоев, Али Нифталиев, Шафига Гумбатова, Сама Джафарова; в программе прыжков на акробатической дорожке - Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Билал Гурбанов, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Эльнур Мамедов.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)