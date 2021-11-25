Black Friday в Yelo Bank – Кредиты без комиссии и поручителя, и карты со скидкой

БАКУ/Trend/ - Yelo Bank объявляет очень выгодные кампании в связи с Black Friday. Таким образом, только один день, 26 ноября, Yelo Bank предлагает всем желающим кредиты наличными с процентной ставкой 14% годовых и комиссией 0%. Кроме того, по кредиту не требуется поручитель, страховка или другие дополнительные затраты. Максимальная сумма кредита составляет 30 тысяч манатов.

Чтобы получить кредит, вы можете обратиться в ближайший филиал Yelo Bank или заказать онлайн: bit.ly/ylkreditru

Кроме того, в тот же день со скидкой 50% вы можете получить карты Yelo Light и Premium, с которыми вы получаете такие преимущества, как проценты на баланс, кэшбэк везде, безналичную комиссию. Каждая из 2-х дебетовых карт со своими возможностями сделает ваши платежи еще более удобными и выгодными.

Есть дополнительные вопросы? Тогда звоните на 981 или напишите в наши аккаунты в Facebook, Instagram или Whatsapp, и мы обязательно ответим!

Yelo Bank - яркий банкинг.