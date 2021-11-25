В Азербайджане выявлено еще 1 880 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 835 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 880 случаев заражения коронавирусом, 1 835 человек вылечились, 27 - скончались, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 580 507 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 545 035 человек вылечились, 7 736 – скончались, число активных больных составляет 27 736.

За последние сутки в стране проведено 12 352 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 485 509.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)