БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 32 720 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 4 145, вторую - 5 447, третью - 23 128.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 10 396 037. Первую дозу вакцины получили 5 063 688, вторую - 4 544 439, третью - 787 910 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)