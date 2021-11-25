Российский спортсмен занял первое место на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп в Баку в программе прыжков на акробатической дорожке

Общество 25 ноября 2021 19:23 (UTC+04:00)
Российский спортсмен занял первое место на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп в Баку в программе прыжков на акробатической дорожке

БАКУ /Trend/ - В ходе 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) в Баку определились победители и призеры в программе прыжков на акробатической дорожке среди мужчин в возрастной категории 15-16 лет, сообщает в четверг Trend.

Первое место занял Дмитрий Шаталов (Россия, 36.500 балла), на втором месте Фредерик Скаанинг (Дания, 35.000 балла), на третьем - Фред Тиг (Великобритания, 34.100 балла).

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте.

На соревнованиях Азербайджан представляют 15 гимнастов. В программе прыжков на батуте это - Селджан Магсудова, Магсуд Магсудов, Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Мехти Алиев, Ниджат Мирзоев, Али Нифталиев, Шафига Гумбатова, Сама Джафарова; в программе прыжков на акробатической дорожке - Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Билал Гурбанов, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Эльнур Мамедов.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)

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