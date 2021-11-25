Лига конференций: "Карабах" сыграл вничью с "Омонией"

БАКУ /Trend/ - 25 ноября в рамках пятого тура группового этапа Лиги конференций УЕФА азербайджанский футбольный клуб "Карабах" принимал дома кипрскую «Омонию».

Как сообщает Trend, на 43-й минуте первой половины матча, начавшегося на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, гости открыли счет со штрафного удара. Михал Дюриш отличился у кипрской команды. На 49-й минуте матча игрок «Омонии» Пэрис Пслатис сравнял счет, отправив мяч в свои ворота.

На 88-й минуте в составе "Карабаха" отличился Патрик Андраде. Футболист "Омонии" Жорди Гомес на 90-й минуте сравнял счет.

Таким образом, встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

Отметим, что лидеры группы в Лиге конференций УЕФА выходят прямо в 1/8 финала. Команды, занявшие вторые места, сыграют в плей-офф с командами, занявшими третье место в Лиге Европы УЕФА.