Американская гимнастка рассказала о продуктивной подготовке ко Всемирным соревнованиям среди возрастных групп в Баку

БАКУ /Trend/ - Американская гимнастка Изабелла Пэнсано рассказала о своей продуктивной подготовке ко Всемирным соревнованиям среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку.

"Я упорно тренировалась и пришла в хорошую спортивную форму. Это мои первые международные соревнования такого масштаба. В США у меня было три соперника, с которыми я соревновалась за возможность выступить на турнире в Баку. Счастлива, что приехала на эти соревнования. В Арене гимнастики в Баку очень хорошие гимнастические снаряды, здесь созданы все необходимые условия для тренировок и проведения турниров", - сказала Пэнсано Trend.

Она также сообщила, что рада возможности пообщаться в Баку с участниками соревнований из других стран.

По ее словам, между членами американской команды сложились очень теплые отношения, и они ощущают себя одной семьей.

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17 лет-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте.

На соревнованиях Азербайджан представляют 15 гимнастов. В программе прыжков на батуте это - Селджан Магсудова, Магсуд Магсудов, Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Мехти Алиев, Ниджат Мирзоев, Али Нифталиев, Шафига Гумбатова, Сама Джафарова; в программе прыжков на акробатической дорожке - Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Билал Гурбанов, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Эльнур Мамедов.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)