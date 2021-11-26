В Азербайджане военнослужащим могут запретить распространять информацию в соцсетях (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане военнослужащим могут запретить распространять информацию в соцсетях.

Это предусматривает новый законопроект "О статусе военнослужащих", сообщает в пятницу Trend.

Согласно новому законопроекту, военнослужащим запрещается участвовать в забастовках, делиться в соцсетях информацией об уходе в отпуск, занимать должности в выборных органах, вступать в политические, неправительственные, религиозные организации и профсоюзы, участвовать в шествиях, пикетах, демонстрациях, заниматься предпринимательством, обучаться в профессиональных, средних специальных и высших учебных заведениях, выезжать за границу на ПМЖ, заниматься политической и религиозной пропагандой, разглашать государственные секреты, обсуждать или критиковать приказы и распоряжения командования, давать СМИ прямые интервью без разрешения командования, совершать действия (допускать бездействие), направленные на уклонение от обязанностей военной службы, проносить и использовать на территории воинской части запрещенные предметы или технические средства (приборы), распространять информацию о военной службе в соцсетях и интернет-СМИ.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)