В Баку определились финалисты Всемирных соревнований среди возрастных групп в программе прыжков на двойном мини-батуте у женщин

БАКУ /Trend/ - В ходе 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку определились финалисты в программе прыжков на двойном мини-батуте у женщин в возрастной категории 11-12 лет, сообщает в пятницу Trend.

В финал вышли – Евгения Захарова (Россия, 65.100 балла), Елизавета Николаева (Россия, 65.000 баллов), Анна Одэйни (Португалия, 63.800 балла), Йентл Веррикен (Бельгия, 61.700 балла) Жан Ван Весемаэль (Бельгия, 60.500 балла), Инес Коррейя (Португалия, 60.300 балла), Мариана Фернандес (Португалия, 60.200 балла), Арабел Педонос (Эстония, 59.900 балла).

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17 лет-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте.

На соревнованиях Азербайджана представляют 15 гимнастов. В программе прыжков на батуте это - Селджан Магсудова, Магсуд Магсудов, Аммар Бахшалиев, Ибрагим Мустафазаде, Мехти Алиев, Ниджат Мирзоев, Али Нифталиев, Шафига Гумбатова, Сама Джафарова; в программе прыжков на акробатической дорожке - Тофиг Алиев, Адиль Гаджизаде, Билал Гурбанов, Гусейн Асадуллаев, Алексей Караташов и Эльнур Мамедов.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)