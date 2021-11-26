В Азербайджане выявлено еще 1 997 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2 319 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 997 случаев заражения коронавирусом, 2 319 человек вылечились, 31 - скончался, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 582 504 случая заражения коронавирусной инфекцией, 547 354 человека вылечились, 7 767 – скончались, число активных больных составляет 27 383.

За последние сутки в стране проведено 12 210 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 497 7119.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)