В Азербайджане выявлено еще 1 997 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2 319 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 997 случаев заражения коронавирусом, 2 319 человек вылечились, 31 - скончался, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 582 504 случая заражения коронавирусной инфекцией, 547 354 человека вылечились, 7 767 – скончались, число активных больных составляет 27 383.
За последние сутки в стране проведено 12 210 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 497 7119.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В Международном фонде тюркской культуры и наследия представлена коллекция "Карабах" Гюльнары Халиловой (ФОТО)
Азербайджан избран площадкой проведения масштабного международного конкурса красоты International Beauty & Model
Лента новостей
Латыши "порвали струны" виолончелей в Баку - мировые хиты с классикой и драйвом поп-рок-шоу (ФОТО/ВИДЕО)
Россия надеется, что на встрече в Сочи удастся обозначить перспективные направления нормализации отношений между Баку и Ереваном – Руденко
В Баку определились финалисты Всемирных соревнований среди возрастных групп в программе прыжков на двойном мини-батуте у женщин
В Баку продолжаются Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО)
Американская гимнастка рассказала о продуктивной подготовке ко Всемирным соревнованиям среди возрастных групп в Баку
На Всемирных соревнованиях среди возрастных групп в Баку созданы отличные условия – украинская гимнастка
Азербайджанский гимнаст вышел в финал Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку
Завершен уникальный проект по подготовке инновационных учебных пособий для музыкальных школ Азербайджана (ФОТО)
Специалист Минздрава Ильгар Тахироглу: COVID-19 способен усугубить существующее сердечно-сосудистое заболевание
В Баку стартовал второй день 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО)
MasterCard ведет переговоры с Азербайджаном по расширению сотрудничества с МСБ - Эрдем Чакар (Эксклюзив) (ФОТО/ВИДЕО)