Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 30 893 человека, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 745, вторую - 5 213, третью - 21 935.
Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 10 426 930. Первую дозу вакцины получили 5 067 433, вторую - 4 549 652, третью - 809 845 человек.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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