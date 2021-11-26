БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 30 893 человека, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 745, вторую - 5 213, третью - 21 935.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 10 426 930. Первую дозу вакцины получили 5 067 433, вторую - 4 549 652, третью - 809 845 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)