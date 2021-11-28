БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 26 530 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 011, вторую - 4 406, третью, бустерную дозу - 19 113 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 10 486 650. Первую дозу вакцины получили 5 074 275, вторую - 4 559 863 человека. Третью, бустерную дозу вакцины по стране в целом получили 852 512 человек.