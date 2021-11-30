Закончился Международный Молодежный Фестиваль по Современной Мусульманской Культуре (ФОТО)

Общество 30 ноября 2021 12:04 (UTC+04:00)
Закончился Международный Молодежный Фестиваль по Современной Мусульманской Культуре (ФОТО)

30 ноября 2021 Закончился Международный Молодежный Фестиваль по Современной Мусульманской Культуре, организовнной Министерством по делам молодежи Республики Татарстан, Федеральным агентством по делам молодежи Российской Федерации, Молодежным центром РТ «Селет» (Сэлэт), Академией молодежной дипломатии, Проектным офисом по международному молодежному сотрудничеству Россия-ОИС, Казанским Государственным Университетом Культуры и Искусств, в партнерстве с Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, в том числе Молодежный Форум Организации Исламского Сотрудничества (ОИС), его Евразийский Региональный Центр и ряд других организаций.

На мероприятии, в котором приняли участие около 10 представителей из Азербайджана, молодые люди из мусульманских стран продемонстрировали свои навыки в музыке, театре, фольклоре, хореографии, изобразительном искусстве и других областях культуры.

Выступая на церемонии закрытия, Вусал Гурбанов, исполняющий обязанности генерального директора Евразийского Регионального Центра Молодежного Форум ОИС, выразил свою благодарность соорганизаторов, в частности, Министру по делам молодежи Республики Татарстан Тимуру Сулейманова и ректору Казанского государственного университета культуры и искусств Розу Ахмадиевой, а также подчеркнул важность проведения подобных мероприятий в странах-членах ОИС в будущем.

Как известно, в рамках вышеупомянутого фестиваля Евразийский Региональный Центр Молодежного Форума ОИС организовал мероприятие, посвященное 880-летию великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

Закончился Международный Молодежный Фестиваль по Современной Мусульманской Культуре (ФОТО) - Gallery Image
Закончился Международный Молодежный Фестиваль по Современной Мусульманской Культуре (ФОТО) - Gallery Image
Закончился Международный Молодежный Фестиваль по Современной Мусульманской Культуре (ФОТО) - Gallery Image
Закончился Международный Молодежный Фестиваль по Современной Мусульманской Культуре (ФОТО) - Gallery Image
Закончился Международный Молодежный Фестиваль по Современной Мусульманской Культуре (ФОТО) - Gallery Image
Закончился Международный Молодежный Фестиваль по Современной Мусульманской Культуре (ФОТО) - Gallery Image
Закончился Международный Молодежный Фестиваль по Современной Мусульманской Культуре (ФОТО) - Gallery Image
Закончился Международный Молодежный Фестиваль по Современной Мусульманской Культуре (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Закончился Международный Молодежный Фестиваль по Современной Мусульманской Культуре (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Закончился Международный Молодежный Фестиваль по Современной Мусульманской Культуре (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Закончился Международный Молодежный Фестиваль по Современной Мусульманской Культуре (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Закончился Международный Молодежный Фестиваль по Современной Мусульманской Культуре (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Закончился Международный Молодежный Фестиваль по Современной Мусульманской Культуре (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Закончился Международный Молодежный Фестиваль по Современной Мусульманской Культуре (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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