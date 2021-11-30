В Баку еще одна школа перешла на дистанционную форму обучения

БАКУ /Trend/ - Обучение в бакинской средней школе №45 будет продолжено в дистанционной форме.

Как сообщили во вторник Trend в Управлении образования столицы, соответствующее решение принято исходя из роста числа случаев заражения коронавирусом в этом учебном заведении.

На основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии очные занятия в школе №45 приостановлены сроком на 14 дней.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)