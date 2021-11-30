В Азербайджане выявлено еще 1 678 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 934 человека (версия 2)

(первая версия в 16:37)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 678 случаев заражения коронавирусом, 1 934 человека вылечились, 23 - скончались, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 588 318 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 554 749 человек вылечились, 7 856 – скончались, число активных больных составляет 25713.

За последние сутки в стране проведено 12 620 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 539 284.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)