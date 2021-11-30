Непредоставление Арменией всех карт минных полей на освобожденных землях Азербайджана является серьезной проблемой – военный эксперт

БАКУ /Trend/ - Непредоставление Арменией всех карт минных полей на освобожденных территориях Азербайджана является серьезной проблемой. Процесс разминирования занимает долгое время.

Об этом сказал во вторник Trend военный эксперт полковник в отставке Ибрагим Рустамли.

Он отметил, что специалисты проводят работы по обнаружению и обезвреживанию мин, которые армяне установили на азербайджанских территориях во время оккупации.

«Непредоставление карт минных полей осложняет проблему. Незаконное проникновение людей на заминированные территории представляет большую угрозу для их жизней. Гражданские лица должны знать, что если посещение заминированных территорий запрещено, значит там есть опасность», - сказал Рустамли.

Он призвал граждан быть внимательными и следить за официальной информацией.

«Армяне установили мины в хаотичном порядке, поэтому большинство предоставленных ими карт минных полей неточны, на них вообще нельзя полагаться», - подчеркнул военный эксперт.

Отметим, что по данным Агентства по разминированию Азербайджана, 51 процент минных инцидентов произошел в результате незаконного проникновения на освобожденные территории Азербайджана, а 26 процентов - во время выхода за пределы очищенной от мин территории. После освобождения азербайджанских территорий жертвами минных инцидентов стали 24 мирных жителя, еще 49 получили ранения.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)