Самолет AZAL совершил вынужденную посадку в Баку

БАКУ /Trend/ - В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный туман), капитан воздушного судна, выполнявшего рейс «Азербайджанских Авиалиний» рейса J2-2251 Баку – Нахчыван, принял решение вернуться в аэропорт вылета. Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Как сообщается, самолет совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 21:37.

«Пассажиры данного рейса вылетят в Нахчыван после улучшения там погодных условий. Отметим, что сильный туман в Нахчыване сегодня также стал причиной задержек рейсов AZAL в этом направлении»,- сказали в авиакомпании.