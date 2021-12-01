БАКУ /Trend/ - В ближайшие часы погода в Азербайджане изменится, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов страны.

«Преобладание юго-западного ветра со вчерашнего дня способствовало повышению температуры воздуха, которая была выше нормы на 5 градусов. Максимальная скорость ветра в Гобустане достигала 28 м/с, в Баку – 20 м/с. Сейчас в Баку фиксируются 18-20 градусов тепла, но в ближайшие 4-5 часов ожидается изменение погоды. С запада движется холодный атмосферный фронт, ожидается сильный северо-западный ветер», - говорится в сообщении метеослужбы.

Было отмечено, что со второй половины дня максимальная скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове составит 15-20 м/с, достигая временами 23-28 м/с, а местами и 30 м/с, температура воздуха понизится на 5-8 градусов.

Согласно данным метеослужбы, завтра днем ветер стихнет.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)