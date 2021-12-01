Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за ноябрь

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы на освобожденных территориях за ноябрь.

Как сообщили в среду Trend в агентстве, в период 1-30 ноября в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах было обнаружено 256 противопехотных и 354 противотанковых мин, а также 223 неразорвавшихся боеприпаса.

Кроме того, от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 414 гектаров.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)