Военнослужащие, пострадавшие в результате крушения военного вертолета, рассказали об аварии (ФОТО/ВИДЕО)

Общество 1 декабря 2021 18:00 (UTC+04:00)
Военнослужащие, пострадавшие в результате крушения военного вертолета, рассказали об аварии (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ / Trend /- Военнослужащие, пострадавшие в результате крушения военного вертолета, рассказали об аварии.

Новость обновляется

Военнослужащие, пострадавшие в результате крушения военного вертолета, рассказали об аварии (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Военнослужащие, пострадавшие в результате крушения военного вертолета, рассказали об аварии (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Военнослужащие, пострадавшие в результате крушения военного вертолета, рассказали об аварии (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Военнослужащие, пострадавшие в результате крушения военного вертолета, рассказали об аварии (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Военнослужащие, пострадавшие в результате крушения военного вертолета, рассказали об аварии (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Военнослужащие, пострадавшие в результате крушения военного вертолета, рассказали об аварии (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Военнослужащие, пострадавшие в результате крушения военного вертолета, рассказали об аварии (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Военнослужащие, пострадавшие в результате крушения военного вертолета, рассказали об аварии (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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