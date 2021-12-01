В Азербайджане выявлено еще 1 795 случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 795 случаев заражения коронавирусом. 1 967 человек вылечились, 28 - скончались, передает во среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 590 113 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 556 716 человек вылечились, 7 884 – скончались, число активных больных составляет 25 513.

За последние сутки в стране проведено 12 565 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 551 849.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)