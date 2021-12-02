Фонд Гейдара Алиева завершил реставрационные работы в католической церкви Пресвятой Девы Марии в Баку (ФОТО) (версия 2)

(первая версия в 10:14)

БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева завершил работы по ремонту и реставрации католической церкви Пресвятой Девы Марии в Баку, сообщили в четверг Trend в фонде.

В церкви, где молебен совершают сотни прихожан, была капитально отремонтирована кровля. Также обеспечена ее гидроизоляция.

Отметим, что церковь была построена в 1912 году. После прихода к власти большевиков в 1934 году она, так же как и несколько других религиозных памятников, была разрушена. После восстановления Азербайджаном независимости по указанию общенационального лидера Гейдара Алиева в Баку была выделена территория для строительства новой церкви для католиков, нуждающихся в религиозном храме.

Католическая церковь Пресвятой Девы Марии была сдана в пользование в марте 2008 года.

В рамках сотрудничества между Фондом Гейдара Алиева и римско-католической религиозной общиной в сентябре 2008 года стекла подвесного потолка католической церкви были заменены на художественно оформленные стекла на религиозную тематику, выполненные в технике классического витража. Также на фасаде церкви было установлено керамическое панно.

Напомним, что Меморандум о взаимопонимании, подписанный между Фондом Гейдара Алиева и римско-католической религиозной общиной, помимо развития сотрудничества по установленным сферам, реализации проектов в сфере реставрации, поддержки социальных объектов и объектов религиозного назначения, предусматривает проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих в Азербайджане.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)