В Баку проходит Форум партнеров глобальной кампании «Мир во имя культуры» (версия 2)

(первая версия в 10:48)

БАКУ /Trend/ - Второго декабря в Университете ADA проходит Форум партнеров глобальной кампании «Мир во имя культуры» (Peace4Culture Partners Forum), сообщает в четверг Trend.

В мероприятии запланировано участие руководства и представителей ряда международных организаций, глобальных институтов, специализирующихся на содействии миру, местных госструктур и дипкорпуса.

В рамках форума состоятся панельные сессии на темы: «Призывы к миру и безопасности: налаживание многостороннего сотрудничества», «Как прочно укрепить миротворческие сообщества и международную мировую систему?» и «Что может сделать культура для мира и мир - для культуры?».

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)