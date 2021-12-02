Для построения культуры необходим устойчивый мир - Анар Керимов

БАКУ /Trend/ - Работы по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана начинаются с восстановления культурного наследия. Для построения культуры необходим устойчивый мир.

Об этом, выступая на Форуме партнеров глобальной кампании "Мир во имя культуры" в Баку, сказал министр культуры Азербайджана Анар Керимов, сообщает в четверг Trend.

"Для проведения восстановительных работ мы должны быть уверены в прочном мире", - подчеркнул Анар Керимов.

Отметим, что в Университете ADA проходит Форум партнеров глобальной кампании "Мир во имя культуры" ("Peace4Culture" Partners Forum).

В мероприятии, проходящем при совместной организации Альянса цивилизаций ООН, ИСЕСКО, Университета ADA и министерства культуры Азербайджана, участвуют руководство и представители ряда международных организаций, глобальных институтов, специализирующихся на содействии миру, местных госструктур и дипкорпуса.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)