Сотрудник SOCAR пропал без вести на Каспии (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Сотрудник SOCAR пропал без вести на Каспии.

Об этом сказал в пятницу Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью азербайджанской Госнефтекомпании SOCAR Ибрагим Ахмедов.

"Наш коллега Намазов Мурсал Гасанали оглу пропал без вести на "Нефтяных Камнях". Последний раз его видели на работе первого декабря около 5.45», - сказал он.

Ахмедов отметил, что поиски были проведены по периметру рабочего участка, а также в общежитии, где он жил.

«К поискам незамедлительно были привлечены корабли и водолазы. Вертолеты, летающие над морем, также постоянно наблюдают за морской поверхностью. Вчера поиски пришлось прекратить из-за плохой погоды и сильного ветра, сегодня они продолжаются. Электрик Намазов Мурсал Гасанали оглу, 1972 года рождения, женат и имеет двоих сыновей. Наши коллеги находятся в контакте с его семьей, стараются оказать ей моральную поддержку. Поиски нашего коллеги продолжаются», - сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова)