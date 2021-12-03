В Азербайджане утверждены изменения в Кодекс об административных проступках

БАКУ /Trend/ - Сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана прошли обсуждения законопроекта о внесении изменения в Кодекс об административных проступках, сообщает в пятницу Trend.

Согласно предложенному изменению, за приобретение с целью сбыта или сбыт (за исключением розничной продажи) за наличный расчет товаров, подлежащих обязательной маркировке, должностные лица будут штрафоваться на сумму от 300 до 500 манатов, юридические лиица - от 1000 до 1500 манатов.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)