БАКУ /Trend/ -Обезврежено лицо армянского происхождения, совершившее нападение на военнослужащего Азербайджанской Армии, передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"3 декабря примерно в 13:00 лицо армянского происхождения совершило нападение на нашего военнослужащего, несущего боевое дежурство на одной из позиций Азербайджанской Армии на территории Ходжавендского района. Нападавший предпринял попытку захватить оружие. Военнослужащий Азербайджанской Армии открыл огонь в воздух и в целях самообороны нейтрализовал напавшего на него провокатора", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, об инциденте было проинформировано командование российского миротворческого контингента и Совместный российско-турецкий мониторинговый центр. По факту ведется расследование.