Проходит пленарное заседание Милли Меджлиса (версия 2)

(первая версия в 11:03)

БАКУ /Trend/ - Третьего декабря проходит пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент). В повестку заседания включены 33 вопроса, сообщает в пятницу Trend.

Это законопроекты:

1. Законопроект Азербайджанской Республики «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год» (третье чтение);

2. Законопроект Азербайджанской Республики «О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2022 год» (третье чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики «О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2022 год» (третье чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики «О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2022 год» (третье чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики «О пределе критерия нужды в Азербайджанской Республике на 2022 год» (третье чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение);

7. О внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики (третье чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О местных (муниципальных) налогах и платежах» (третье чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об адвокатах и адвокатской деятельности» (третье чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О социальном страховании» (третье чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О безналичных расчетах» (третье чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об исполнении» (третье чтение);

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц» (третье чтение);

14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственных закупках» (третье чтение);

15. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственной пошлине» (третье чтение);

16. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Водный кодекс Азербайджанской Республики, Таможенный кодекс Азербайджанской Республики, Градостроительный и строительный кодекс Азербайджанской Республики, в законы «О недрах», «О рыболовстве», «О животном мире», «Об охране окружающей среды», «Об охоте», «О государственном реестре недвижимости», «О ветеринарии», «О лекарственных средствах», «О физическом воспитании и спорте», «О культуре», «Об обеспечении единства измерений» и «О лицензиях и разрешениях» (третье чтение);

17. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики» (третье чтение);

18. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственном обязательном личном страховании военнослужащих» (третье чтение);

19. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственном обязательном личном страховании работников судебных и правоохранительных органов» (третье чтение);

20. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об обязательном страховании сотрудников дипломатических представительств Азербайджанской Республики в зарубежных странах и международных организациях» (третье чтение);

21. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О страховой деятельности» (третье чтение);

22. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в «Положение о службе в государственных налоговых органах», утвержденное Законом Азербайджанской Республики номер 141-IIQ от 12 июня 2001 года (третье чтение);

23. Законопроект Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о смете расходов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики на 2022 год;

24. Законопроект Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о смете расходов Счетной палаты Азербайджанской Республики на 2022 год;

25. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики «30-летие Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики (1992-2022)» и медали Азербайджанской Республики «За эффективное сотрудничество с таможенными органами» (третье чтение);

26. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджанской Республики «100-летие Государственного педагогического университета Азербайджанской Республики (1921-2021)» (второе чтение);

27. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» в связи с учреждением медали Азербайджанской Республики «За сотрудничество в сфере оборонной промышленности» и юбилейной медали Азербайджанской Республики «15-летие Министерства оборонной промышленности (2005-2020)» (второе чтение);

28. Законопроект Азербайджанской Республики об отмене Закона Азербайджанской Республики «О личной идентификационной карте гражданина Азербайджанской Республики, не достигшего 15 лет»;

29. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики», «О регистрации места жительства и нахождения», «О государственном реестре населения Азербайджанской Республики», «Консульском уставе Азербайджанской Республики», утвержденном Законом Азербайджанской Республики от 8 февраля 1994 года номер 782, «О гражданстве Азербайджанской Республики», в Семейный кодекс Азербайджанской Республики, «О внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи со сроками применения удостоверения личности гражданина Азербайджанской Республики, не достигшего 15 лет» (первое чтение);

30. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики» (первое чтение);

31. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О разведывательной и контрразведывательной деятельности» (первое чтение);

32. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об авторском праве и смежных правах» (первое чтение);

33. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О судах и судьях» (первое чтение).

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)