С 5 ноября акт об амнистии применен в отношении 1787 осужденных – минюст Азербайджана (ФОТО) (версия 2)

(первая версия в 11:25)

БАКУ /Trend/ - В период с 5 ноября по 1 декабря 2021 года акт об амнистии охватил по Пенитенциарной службе минюста Азербайджана 1 787 человек.

Об этом сказала заведующая отделом по правам человека и связям с общественностью министерства юстиции Айнур Сабитова, сообщает в пятницу Trend.

«В их числе - 34 женщины, двое несовершеннолетних и 60 осужденных в возрасте 60 лет. 1 391 осужденный уже освобожден. Из этого числа 1 023 человека освобождены из исправительных учреждений, 368 - из исправительного учреждения закрытого типа. 359 осужденных были направлены на лечение, после которого они также будут освобождены. У 64 осужденных срок наказания сокращен на шесть месяцев», - сказала Сабитова.

Сегодня из пяти исправительных учреждений по Пенитенциарной службе будут освобождены 114 осужденных, отметила завотделом.

Напомним, что пятого ноября Милли Меджлис (парламент) утвердил законопроект об объявлении амнистии в связи с Днем Победы. Решение вступило в силу со дня принятия.

До настоящего времени акт коснулся 1787 человек.

Ожидается, что документ охватит в целом 15 тысяч человек.

Учреждениям по отбыванию наказания, органам дознания или предварительного следствия предписано обеспечить применение амнистии в течение четырех месяцев со дня вступления документа в силу.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)