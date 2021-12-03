В рамках акта об амнистии из исправительного учреждения №1 освобождены 19 человек - минюст Азербайджана (ФОТО) (версия 2)
(первая версия в 11:34)
БАКУ /Trend/ - В рамках акта об амнистии из исправительного учреждения №1 по Пенитенциарной службе освобождены 19 человек.
Об этом сказала заведующая отделом по правам человека и связям с общественностью министерства юстиции Азербайджана Айнур Сабитова, сообщает в пятницу Trend.
Напомним, что пятого ноября Милли Меджлис (парламент) утвердил законопроект об объявлении амнистии в связи с Днем Победы. Решение вступило в силу со дня принятия.
До настоящего времени акт коснулся 1787 человек.
Ожидается, что документ охватит в целом 15 тысяч человек.
Учреждениям по отбыванию наказания, органам дознания или предварительного следствия предписано обеспечить применение амнистии в течение четырех месяцев со дня вступления документа в силу.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)