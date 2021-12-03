Начались работы по созданию азербайджано-турецкого вуза - министр
БАКУ /Trend/ - Начались работы по созданию азербайджано-турецкого вуза.
Об этом министр образования Эмин Амруллаев сказал на совместной пресс-конференции с председателем Совета высшего образования Турции Эролом Озваром, сообщает в пятницу Trend.
По его словам, в этом направлении идут обсуждения.
"Надеюсь, что скоро мы успешно реализуем этот проект и сотрудничество в сфере высшего образования между нашими странами вступит в новый этап", - отметил министр.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)
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