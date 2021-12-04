В Иране за сутки от коронавируса скончались 58 человек

БАКУ /Trend/ - В Иране за минувшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 58 человек, а с начала пандемии - 130 124.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сообщило министерство здравоохранения и медицинского образования Ирана.

За сутки в Иране выявлено 2 157 новых случаев заражения коронавирусом, а за весь период пандемии - 6 131 356. Состояние 3 278 заболевших оценивается как тяжелое.

До настоящего времени в Иране от коронавируса выздоровели 5 916 199 человек, проведено более 39,2 миллиона тестов на COVID-19.

В целом в Иране было использовано около 107 миллионов доз вакцины от коронавируса. Первую дозу вакцины в целом получили 57,9 миллиона, вторую - 47,9 миллиона, третью - 1,22 миллиона человек.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)