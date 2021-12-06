В Азербайджане акт об амнистии применен в отношении 3 676 осужденных (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:09)

БАКУ / Trend / - В Азербайджане акт об амнистии применен в отношении 3 676 осужденных.

Об этом на брифинге, проведенном по выполнению органами прокуратуры решения об объявлении акта об амнистии в связи с 8 ноября - Днем Победы, сказал начальник Управления по производству внеуголовного преследования Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики Эльнур Мусаев, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что акт об амнистии был применен в 1 509 пенитенциарных учреждениях.

Отметим, что 5 ноября Милли Меджлис (парламент) утвердил законопроект об объявлении амнистии ко Дню Победы. Решение вступило в силу со дня его принятия.

Ожидается, что акт об амнистии коснется в общей сложности 15 тысяч человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)