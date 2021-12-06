В Азербайджане амнистия в основном применена к лицам в возрасте от 30 до 40 лет - Генпрокуратура (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане амнистия в основном применена к лицам в возрасте от 30 до 40 лет, которые составляют 35 процентов от всех возрастных категорий амнистированных.

Об этом сказал в понедельник начальник Управления по производству вне уголовного преследования Генеральной прокуратуры Эльнур Мусаев на брифинге, посвященном выполнению органами прокуратуры решения об объявлении акта амнистии в связи с 8 ноября – Днем Победы, сообщает Trend.

Он отметил, что акт об амнистии коснулся граждан и других возрастных категорий.

Отметим, что 5 ноября Милли Меджлис (парламент) утвердил законопроект об объявлении амнистии ко Дню Победы. Решение вступило в силу со дня его принятия.

Ожидается, что акт об амнистии коснется в общей сложности 15 тысяч человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)