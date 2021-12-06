В Азербайджане выявлено еще 585 случаев заражения коронавирусом, вылечились 944 человека (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 585 случаев заражения коронавирусом, 944 человека вылечились, 16 - скончались, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 596 973 случая заражения коронавирусной инфекцией, 565 521 человек вылечился, 7 983 – скончались, число активных больных составляет 23 469.

За последние сутки в стране проведено 5 385 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 608 158.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)

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