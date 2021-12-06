В Азербайджане выявлено еще 585 случаев заражения коронавирусом, вылечились 944 человека (версия 2)

Общество 6 декабря 2021 17:47 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:41)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 585 случаев заражения коронавирусом, 944 человека вылечились, 16 - скончались, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 596 973 случая заражения коронавирусной инфекцией, 565 521 человек вылечился, 7 983 – скончались, число активных больных составляет 23 469.

За последние сутки в стране проведено 5 385 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 608 158.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)

.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Казахстан нацелен на диверсификацию торговых потоков со странами ОЭС
Казахстан нацелен на диверсификацию торговых потоков со странами ОЭС
Минторг Казахстана о значимости строительства недостающего участка коридора &quot;Север-Юг&quot;
Минторг Казахстана о значимости строительства недостающего участка коридора "Север-Юг"
Страны ЕАЭС уменьшат углеродные выбросы от железнодорожного транспорта
Страны ЕАЭС уменьшат углеродные выбросы от железнодорожного транспорта
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Цена азербайджанского счастья в Турции (ФОТО) Культура 18:40
Бакинская фондовая биржа о приоритетах в торговом обороте Финансы 18:21
Казахстан нацелен на диверсификацию торговых потоков со странами ОЭС Бизнес 18:16
Азербайджан с начала года экспортировал в Турцию более 410 млн тонн нефти Энергетика 18:12
В Азербайджане ненефтяной экспорт увеличился на 44% Экономика 18:09
Турецкий порт Амбарли принял почти 3 тыс. судов Турция 18:08
Обнародованы данные по экспорту азербайджанской нефти в Чехию за 10 месяцев Энергетика 18:05
Минторг Казахстана о значимости строительства недостающего участка коридора "Север-Юг" Транспорт 18:02
ЗАО AzerGold привлечет консалтинговые услуги по строительно-монтажным работам Тендеры 17:54
Страны ЕАЭС уменьшат углеродные выбросы от железнодорожного транспорта Транспорт 17:45
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 17:43
В Азербайджане выявлено еще 585 случаев заражения коронавирусом, вылечились 944 человека Общество 17:41
Россельхознадзор дал разрешение еще 12 предприятиям на экспорт продукции Азербайджана в РФ Экономика 17:36
Состоялась церемония выпуска курса подготовки офицеров запаса ВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 17:32
Еврокомиссия пока не предлагает обязательную вакцинацию от COVID-19 в ЕС Европа 17:29
В 2022 г. расходы по управлению Госнефтефондом Азербайджана, по прогнозам, составят почти 34 млн манатов Экономика 17:26
В Азербайджане ипотечное кредитование выросло на 44% Экономика 17:26
Порты Турции перевалили более 2 млн тонн грузов из Германии Турция 17:22
В Госфильмофонде Азербайджана проходит выставка памяти Расима Исмайлова (ФОТО) Культура 17:20
На территории промпарка в Джебраильском районе начинается организация социальной зоны Экономика 16:59
Уровень безработицы в Израиле впервые с начала кризиса опустился ниже 7% Израиль 16:46
Более 50% освобожденных территорий Азербайджана охвачены сетью 4G - советник министра ИКТ 16:46
В Азербайджане стоимость перевезенных морским транспортом грузов выросла почти на 14% Финансы 16:42
Объявлен прогноз доходов от управления активами SOFAZ за 2022 г. Экономика 16:38
В партии импортированного в Азербайджан перца выявлен патоген овощных культур Общество 16:38
В Казахстане прошел международный форум, посвященный эволюции партийно-политической системы страны (ФОТО) Казахстан 16:32
Правитель Дубая издал указ о реструктуризации Совета свободных экономических зон эмирата Арабские страны 16:28
Темпераментный итальянец в Азербайджане: дары субтропиков и рецепт приготовления лявянги показали на российском телеканале (ВИДЕО) Путешествия 16:26
Саудовская Аравия повысила цены на январские поставки нефти в Азию и США Арабские страны 16:24
Академия наук Азербайджана о демографических показателях Карабаха и Восточного Зангезура Общество 16:21
На туркменском полуострове Челекен продолжаются работы по разведке на нефть Энергетика 16:18
За незаконную вырубку деревьев в Азербайджане оштрафованы 22 человека - минэкологии Общество 16:13
Британский эксперт допустила, что следующая пандемия может быть более опасной Европа 16:09
Туркменское нефтегазодобывающее управление перевыполнило производственный план Энергетика 16:08
Депозит в AccessBank: до 11% годовых Экономика 15:57
В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 77 человек Общество 15:56
Казахстанская нефтегазовая компания объявила тендер Тендеры 15:53
Порты Турции перевалили более 500 тыс. тонн грузов из Албании Турция 15:51
В Азербайджане продолжаются работы над «черным ящиком» разбившегося военного вертолета – Генпрокуратура Общество 15:42
В Сингапуре разработали ПЦР-тест, распознающий омикрон-штамм коронавируса Другие страны 15:41
В Азербайджане в рамках амнистии освобожден 1 921 человек Общество 15:32
В Узбекистане назван объем экспорта и импорта за последние десять лет Узбекистан 15:31
В Азербайджане амнистия в основном применена к лицам в возрасте от 30 до 40 лет - Генпрокуратура (ФОТО) Политика 15:29
В результате объявленной амнистии аннулированы штрафы более чем на 500 тыс. манатов – Генпрокуратура Азербайджана Общество 15:27
В Азербайджане акт об амнистии коснулся 16 иностранных граждан Общество 15:20
В Азербайджане акт об амнистии применен в отношении 3 676 осужденных Общество 15:09
Внешнеторговый оборот Узбекистана за последние пять лет вырос на более чем 45% Узбекистан 15:01
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями поселка Гонагкенд Политика 14:59
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в новом Доме культуры в Губе Политика 14:55
Доходы SOFAZ от продажи газа и конденсата с месторождения "Шах-Дениз" значительно выросли Энергетика 14:54
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в полной средней школе №1 в Губе Политика 14:51
В Азербайджане осудили чиновников-коррупционеров (ВИДЕО) Происшествия 14:50
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги Губа-Гонагкенд Политика 14:47
ООО "Balacans Agro Food" и Азербайджанская инвестиционная компания подписали соглашение (ФОТО) Экономика 14:42
Президент ЮАР заявил, что омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в стране Другие страны 14:41
Завод в Казахстане объявил тендер на аренду автотранспорта Тендеры 14:40
Доходы SOFAZ от АЧГ выросли почти на 60% Энергетика 14:39
В результате нападения мужчины с ножницами в Шанхае девять человек получили ранения Другие страны 14:38
Цена газа в Европе в ходе торгов опускалась ниже $1000 за 1 тыс. куб. м Европа 14:38
Азербайджан присоединяется еще к двум международным документам Политика 14:38
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии предприятия Quba ABAD Factory (ФОТО) Политика 14:37
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в Губинском олимпийском спортивном комплексе Политика 14:36
В России за сутки выявили 32 136 случаев заражения коронавирусом Россия 14:35
Филиал итальянской нефтегазовой компании в Туркменистане закупит запчасти к насосам Тендеры 14:33
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Губинский район (ФОТО/ВИДЕО) Политика 14:32
Умер глава бренда Ted Baker Джон Бартон Европа 14:32
Песков: Оперштаб проводит работу для борьбы с распространением омикрон-штамма в России Россия 14:29
Музыкальные сюрпризы для бакинцев от Нармин Наджафли и камерного оркестра Культура 14:28
В США разработали жвачку, которая нейтрализует коронавирус США 14:26
Зимний вечер в Баку озарен теплом великой классической музыки (ВИДЕО, ФОТО) Культура 14:17
Youtube-канал VMedia: «Почему Армения боится делимитации границы с Азербайджаном?» (ВИДЕО) Армения 14:03
Вечное противоборство двух стихий, или как в Баку отметили 90-летие Тофига Бакиханова (ФОТО) Культура 13:56
Победа в Карабахе - самая значимая в тюркском мире после войны за независимость Турции - Азиз Санджар (ФОТО) Политика 13:55
Подготовлен законопроект в связи с возвращением населения в Карабах - госкомитет Азербайджана Общество 13:54
Назван срок выплаты пенсий по Баку и Сумгайыту Общество 13:43
Нацбанк Казахстана обнародовал решение по базовой ставке Финансы 13:35
Ядерная программа Ирана полвека назад: те же опасения, то же недоверие Иран 13:35
Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за неделю Общество 13:27
В честь юбилея Азера Дадашева представлен концерт хоровых и камерно-инструментальных произведений (ФОТО) Культура 13:22
Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла Общество 13:09
Статья Кёнуль Нуруллаевой о восстановлении Карабаха опубликована в 13 арабоязычных СМИ (ФОТО) Политика 13:05
Программа стажировки по кредитованию малого и среднего бизнеса в Муганбанке Экономика 12:59
В Азербайджане стоимость перевезенных стационарным транспортом грузов выросла почти на 35% Финансы 12:56
Назван прогноз по доходам SOFAZ от транспортировки нефти и газа через территорию Азербайджана в 2022 году Экономика 12:37
В Азербайджане наследники шехидов и раненые в результате армянской провокации 16 ноября военнослужащие обеспечиваются страховой выплатой Общество 12:29
Назван прогноз по доходам и расходам SOFAZ на 2022 год Экономика 12:24
В Азербайджане названа прогнозируемая в 2022 г. добыча нефти с месторождения "Бахар" Энергетика 12:19
Награждена группа сотрудников Счетной палаты Азербайджана - Распоряжение Политика 12:09
В Карабахе необходимо обеспечить новое экономическое строительство – Эмин Гусейнов Экономика 12:00
Президент Ильхам Алиев присвоил почетное звание "Заслуженный инженер" группе работников сферы связи и информационных технологий Политика 11:57
В Азербайджане обнародован размер страховых выплат наследникам погибших в крушении вертолета военнослужащих Общество 11:56
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы работников сферы связи и информационных технологий Политика 11:52
Обнародован прогноз по добыче нефти с АЧГ на следующий год Энергетика 11:51
Грузия за год увеличила добычу угля почти на 70% Грузия 11:40
Песня азербайджанцев стала самой популярной у пользователей "Яндекс.Музыка" Звёздный мир 11:36
В Азербайджане назван прогнозируемый рост добычи газа с месторождения "Шах Дениз" в 2022 г. Энергетика 11:33
В промпарках на освобожденных территориях Азербайджана будут функционировать лишь сферы на основе инновационных технологий – замминистра экономики Экономика 11:26
Правительство Азербайджана уделяет большое внимание развитию инноваций и технологий - глава ИВ Шамахы Экономика 11:15
Пропагандируемая США модель демократии является предлогом для оказания давления на другие государства – МИД Китая США 11:14
В Карабахе создаются инновационные финансово-банковские услуги Экономика 11:07
Все новости