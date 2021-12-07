Тренды 2022 года в банковской индустрии обсудят в Баку

8 и 9 декабря в Баку пройдет V международный банковский форум. Список спикеров обещает интересные дискуссии о том, как будут развиваться банковские технологии в 2022 году. В частности – как будет трансформироваться обращение наличных в ближайшем будущем. И со стороны банков, и со стороны их клиентов.

Некоторые технологии можно будет, что называется, пощупать и посмотреть, как они работают уже в рамках самого форума. Одним из самых интересных стендов обещает стать стенд компании BS/2 – крупного игрока в сфере продаж и обслуживания банкоматов, а также программного обеспечения в Азербайджане. Представители компании выступят с докладами:

• Оптимизация налично-денежного обращения в современном банке

• Аусторсинг эквайринговой сети

А на стенде компании можно будет увидеть:

Высокотехнологичную счетно-сортировочную машину X-Range от Cash Processing Solutions (CPS) – машины этой британской компании впервые будут представлены в Азербайджане

Банкоматы последнего поколения DN Series – современные мультифункциональные терминалы

Решение для оптимизации управления наличными Cash Management.iQ – решение для экономии времени и денег в процессе наличного денежного обращения.

Решение для создания уникальных пользовательских сценариев ProFlex 4, которое позволяет банкам расширять функционал банкоматов.

Участники рынка банковской индустрии в Азербайджане могут принять участие в форуме бесплатно. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке на сайте мероприятия.