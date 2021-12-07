За нарушение законодательства уволены 19 сотрудников – минэкологии Азербайджана (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В течение девяти месяцев текущего года за нарушение лесного законодательства были уволены 19 сотрудников, сказал во вторник Trend начальник Госслужбы экологической безопасности министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Хикмет Ализаде.

"В связи с фактами нарушения лесного законодательства 91 работнику было сделано предупреждение, 112 - получили выговор, 42 - строгий выговор, зарплата одного из работников лесного хозяйства была уменьшена, с 19 работниками был расторгнут трудовой договор", - сказал он.

По словам начальника Госслужбы, за указанный период по фактам нарушения лесного законодательства были составлены 3457 актов, определен ущерб на сумму 441 215 манатов.

"Из них 2962 акта составлены за незаконную вырубку 12 834 деревьев в объеме 6050 кубометров. В связи со случаями нарушения лесного законодательства за девять месяцев в правоохранительные и судебные органы направлены 186 дел", - сказал Ализаде.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)