Сотрудник Госпогранслужбы Азербайджана наказан за грубое обращение с журналистом

БАКУ /Trend/ - Руководство Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана вынесло предупреждение сотруднику ГПС Ровшану Джахангирову за грубость в отношении журналиста.

Об этом сообщили во вторник в пресс-центре ГПС в ответ на запрос Trend.

Отметим, что Джахангиров допустил грубость по отношению к сотруднику СМИ, который на прошлой неделе вел съемку на похоронах военных, погибших в крушении вертолета.

Отметим, что 30 ноября, около 10:40, во время тренировочных полетов на аэродроме "Гарагейбат" в Хызинском районе разбился военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана, в результате чего погибли 14 и ранения получили два человека.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)