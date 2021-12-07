Сотрудник Госпогранслужбы Азербайджана наказан за грубое обращение с журналистом
БАКУ /Trend/ - Руководство Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана вынесло предупреждение сотруднику ГПС Ровшану Джахангирову за грубость в отношении журналиста.
Об этом сообщили во вторник в пресс-центре ГПС в ответ на запрос Trend.
Отметим, что Джахангиров допустил грубость по отношению к сотруднику СМИ, который на прошлой неделе вел съемку на похоронах военных, погибших в крушении вертолета.
Отметим, что 30 ноября, около 10:40, во время тренировочных полетов на аэродроме "Гарагейбат" в Хызинском районе разбился военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана, в результате чего погибли 14 и ранения получили два человека.
(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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