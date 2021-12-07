Председатель комитета Азербайджана о бесплатных курсах профессиональной подготовки для безработных

БАКУ / Trend / - 7 декабря в Азербайджане состоялось заседание Комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

Как сообщает во вторник Trend, председатель Муса Гулиев сообщил, что в повестку дня включены три вопроса, которые связаны с внесением изменений в некоторые законы.

В информации по законопроекту "О внесении изменений в закон "О занятости" (первое чтение) говорится, что в документе отражены такие меры активной занятости, как привлечение к бесплатным курсам профессиональной подготовки безработных лиц, имеющих в распоряжении пригодный для сельского хозяйства земельный участок, а также выдача им стипендии за время курсов, привлечение к оплачиваемым общественным работам и самозанятости.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)